Врач Парамонов: некоторые блюда и напитки лучше не сочетать во время встречи Нового года

Врач Алексей Парамонов предупредил о вредных гастрономических сочетаниях на новогоднем столе. Врач Парамонов напомнил в интервью, что, следуя традиции, во время встречи Нового года россияне часто стараются как можно «богаче» накрыть свой стол.