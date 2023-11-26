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Арбитр Лапочкин заявил, что никогда не примет нецензурную брань в адрес судей

Арбитр Лапочкин заявил, что никогда не примет нецензурную брань в адрес судей

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов" (3:3) заявил, что может понять недовольство капитана "железнодорожников" Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова судейством, однако никогда не примет нецензурную брань.

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