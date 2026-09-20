Аникеев лидирует в Суздальском округе с 57% голосов

Григорий Аникеев опережает ближайшего конкурента Ивана Ростовцева более чем на 43 процентных пункта.После обработки 27% протоколов в Суздальском одномандатном округе №84 Григорий Аникеев набирает 57,24% голосов, более чем в четыре раза опережая ближайшего преследователя.
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