Певица Наргиз призналась в финансировании ВСУ и назвала патриотов России "идиотами"

Сбежавшая из России певица Наргиз попалась на пранке.Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) под видом бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко пообщались с певицей Наргиз.
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