Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Не понимаю, зачем громко рассказывать о планах, чтобы подготовились получше?Россия дала сигна...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Всех без разбора нах из России, особенно айзеров и таджиков, самые хитрые и подлыеБастрыкин потребо...
  • Евгений Саваровский
    Мигранты уже готовы с оружием в руках все крушить и убивать. Они ждут только час икс. И кто то этот час им укажет. Ну...Бастрыкин потребо...

Певица Наргиз призналась в финансировании ВСУ и назвала патриотов России "идиотами"

Певица Наргиз призналась в финансировании ВСУ и назвала патриотов России "идиотами"

Сбежавшая из России певица Наргиз попалась на пранке.Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) под видом бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко пообщались с певицей Наргиз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх