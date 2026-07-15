Поддельные Samsung 870 EVO научились обманывать Windows: SSD на 2 ТБ на самом деле вмещает всего 120 ГБ

Windows определяет такой накопитель как настоящий SATA SSD на 2 ТБНа рынке появились высококачественные подделки SSD Samsung 870 EVO объемом 2 ТБ, которые практически невозможно отличить от оригинала по упаковке, корпусу и наклейкам.
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