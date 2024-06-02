Постпред Крыма Мурадов призвал страны бойкотировать конференцию по Украине

Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации, вице-премьер республиканского правительства, призвал страны не участвовать в швейцарской конференции по Украине без участия России.
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