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Медведев: точечные изменения в Конституцию возможны

Медведев: точечные изменения в Конституцию возможны

По его словам, в России могут возникнуть ситуации, когда общественные изменения стали настолько серьезными, что потребуется не просто менять Конституцию, а принимать новый основной закон Сейчас условий для изменения Конституции РФ нет, однако точечные изменения могу быть.

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