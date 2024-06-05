«АиФ» перечислил имена французских наемников ВСУ, прибывших с начала СВО

Большое число иностранных наемников находится в зоне СВО с самого ее начала. На Украине часто встречаются французские инструкторы, несмотря на то, что официально их присутствие здесь еще не объявлено Эммануэлем Макроном, пишет «АиФ».
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