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Команда Байдена прощается с властью: министры умолчали о проблемах США

Мирная сделка на Ближнем Востоке стала главным достижением уходящей администрации Байдена. По крайней мере, так в своих прощальных речах заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

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Комментарии
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Eduard
Уходящая щайка!
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18 час.
Eduard
Уж эта банда помогла долги США нарастить,народ же отдаст!
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18 час.

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