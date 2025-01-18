Команда Байдена прощается с властью: министры умолчали о проблемах США

Мирная сделка на Ближнем Востоке стала главным достижением уходящей администрации Байдена. По крайней мере, так в своих прощальных речах заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
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