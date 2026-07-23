Можно ли доверить подбор автомобиля искусственному интеллекту?

В мире автоподбора нейросети уже взяли на себя львиную долю рутины. Управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры» Тим Зинин объясняет: алгоритмы помогают клиентам быстрее отсеивать лишнее, анализируя пожелания и кошелек покупателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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