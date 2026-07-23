За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

Можно ли доверить подбор автомобиля искусственному интеллекту?

Можно ли доверить подбор автомобиля искусственному интеллекту?

В мире автоподбора нейросети уже взяли на себя львиную долю рутины. Управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры» Тим Зинин объясняет: алгоритмы помогают клиентам быстрее отсеивать лишнее, анализируя пожелания и кошелек покупателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии