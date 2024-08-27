Нутрициолог Ильичева: Антиоксидант из арбуза повышает мужскую фертильность

Нутрициолог Ольга Ильичева назвала полезные свойства арбуза. Об этом пишет РИАМО. Врач уточнила, что он содержит антиоксидант ликопин, который защищает кожу от солнечных лучей и положительно воздействует на мужскую фертильность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии