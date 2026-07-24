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Ей было 22, ему — 68: о каких отношениях до брака с Андреем Мироновым молчала звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова

Ей было 22, ему — 68: о каких отношениях до брака с Андреем Мироновым молчала звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова

Осенью 1970 года за кулисами Московского театра сатиры разворачивалась личная драма молодой актрисы Екатерины Градовой — той самой, чьё имя вскоре узнает вся страна после роли радистки Кэт.

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