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Песков назвал ложными большинство сообщений о ситуации в Иркутске

Песков назвал ложными большинство сообщений о ситуации в Иркутске

Дмитрий Песков заявил, что большинство публикаций о ситуации в Иркутске являются недостоверными. В Кремле рекомендуют получать информацию о заболевании только из официальных источников Роспотребнадзора.

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