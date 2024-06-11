"Через полтора года останемся без самолётов?": Украина празднует удар по аэродрому в Астрахани

Личные на аэродроме? Вы хоть разбираетесь в структуре аэродромов? Там земля полностью под контролем не мин. обороны а ФСБ, и военных и гражданских. Как ФСБэшник пропустит на территорию чужое? Особенности национально охоты насмотрелись? Я отслужил в "наземке" почти 12 лет.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Ну, понятно, сарказм вам не знаком, бывает. Про капониры спорить не буду, с чумного холма на кладбище их не видно, а ближе не подходил. Тогда вопрос знатокам - что же более ценное, чем испытательный образец за 4,5 лярда, стоит в тех капонирах? Ну, остаются сбитые НЛО... ведь там еще советская лаборатория по исследованию этой темы, при филиале бывшего МАИ, как сейчас называется не знаю.