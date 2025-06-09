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Царьград

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Запад ждет от Трампа четкой стратегии по Украине: саммит G7 в Канаде

Запад ждет от Трампа четкой стратегии по Украине: саммит G7 в Канаде

На саммите G7 в Канаде западные лидеры ожидают от Дональда Трампа ясной позиции по украинскому конфликту.

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