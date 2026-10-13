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Татар-информ

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Казань для карьеры: почему Татарстан выбирают для профессионального роста

Казань для карьеры: почему Татарстан выбирают для профессионального роста

Почему Казань остается привлекательной для специалистов, какие возможности для карьеры есть в республике и как меняется ситуация на рынке труда – в материале «Татар-информа».

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