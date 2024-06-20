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Haber7: Неожиданный визит Путина в КНДР. Комментарии турок.

Haber7: Неожиданный визит Путина в КНДР. Комментарии турок.

2 дня назад 1,5K прочитали Турецкая газета Haber7 пишет, отношения между Россией и Северной Кореей укрепляются.

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