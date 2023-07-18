Царьград

5 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Николаевич
    Этот сенатор   Грэм то ли от природы придурковат, то ли с возрастом пришло!Сенатор Грэм потр...
  • Русский Империалист
    Автор прав: россияне очень мало рожают. Российские матушки с колясками - это такая экзотика ! А вот жёны южных гастер...Пронько: Россия у...
  • Л
    А зачем пендосам что то учитывать!? Это их фишка, как у Тамплиеров-Разделяй и властвуй. Если уж русофобию протолкнули...ВСУ готовят молни...

Задержанная в Угличе женщина готовила теракт на ГЭС по заданию Киева

Задержанная в Угличе женщина готовила теракт на ГЭС по заданию Киева

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая готовила теракт по заданию спецслужб Украины.Судя по кадрам оперативной съемки украинские кураторы ориентировали несостоявшуся террористку на подрыв ГЭС в Угличе с использованием беспилотника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх