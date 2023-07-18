Задержанная в Угличе женщина готовила теракт на ГЭС по заданию Киева

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая готовила теракт по заданию спецслужб Украины.Судя по кадрам оперативной съемки украинские кураторы ориентировали несостоявшуся террористку на подрыв ГЭС в Угличе с использованием беспилотника.