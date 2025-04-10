На Украине «не заметили» годовщину освобождения Одессы от фашистов

Сегодня в Одессе отметили 81-ю годовщину освобождения города от нацистов. Десятки жителей, в основном, ветераны и старшее поколение — пришли к мемориалу «Крылья Победы», чтобы почтить подвиг советских солдат и возложить цветы.
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