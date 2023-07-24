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Трамп считает, что Европа должна предоставить Украине помощь на $100 млрд, чтобы сравняться с США в потраченных средствах

Трамп считает, что Европа должна предоставить Украине помощь на $100 млрд, чтобы сравняться с США в потраченных средствах

Дональд Трамп, бывший президент США, заявил, что Украина должна получить примерно $100 млрд от европейских стран, чтобы их объем помощи соответствовал тому, что предоставил Вашингтон.

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