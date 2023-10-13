Апина в гневе из-за шоу «Суперстар»: «Стоишь на лобном месте и тебя поливают «великие» типа Соседова»

О шоу «Суперстар» звезды не раз высказывались нелестно после участия. Кто-то, как считает аудитория, просто обижен на программу, потому что не смог пройти до финала, а кто-то, вероятно, просто решил откровенно рассказать о том, что происходит в закулисье.