Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет рискнуть и сделать ФРГ непосредственным участником конфликта на Украине.
В США удивлены плану Мерца стать частью конфликта на Украине
Комментарии
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Eduard
Все уже 10 лет предлогают Владимиру Путину врезать по Странам ЕС этот цирк с "помощью" закончитс!
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17 час.
Eduard
Не надо быть культурными с дегенератамиэто воспринимается как трусость!
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17 час.
Eduard
Переводите войну на территорию Европы.Выпустите им жир! Это лучше миллиона слов)
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17 час.
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