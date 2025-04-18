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В США удивлены плану Мерца стать частью конфликта на Украине

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет рискнуть и сделать ФРГ непосредственным участником конфликта на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Все уже 10 лет предлогают Владимиру Путину врезать по Странам ЕС этот цирк с &quot;помощью&quot; закончитс!
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17 час.
Eduard
Не надо быть культурными с дегенератамиэто воспринимается как трусость!
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17 час.
Eduard
Переводите войну на территорию Европы.Выпустите им жир! Это лучше миллиона слов)
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17 час.
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