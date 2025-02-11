Прототип водоблока СЖО Thermal Grizzly для эталонной GeForce RTX 5090 FE снизил температуру GPU на 25 градусовГлава компании Thermal Grizzly и по совместительству авторитетный YouTube-блогер Роман «Der8auer» Хартунг (Roman Hartung) показал прототип кастомного водоблока системы жидкостного охлаждения, разработанного для эталонной версии видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)