"Вас используют!": Оппозиция Армении выступила с важным обращением к народу

Анна Мкртчян призвала своих соотечественников подумать о судьбе родины и всего армянского народаОппозиционный депутат Анна Мкртчян, выступая в стенах Национального собрания, напомнила о "Бархатной" революции 2018 года.
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