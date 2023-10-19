Выставка о космической микробиологии начнёт работу 2 ноября в Москве

В Музее космонавтики в Москве 2 ноября начнёт работу выставка о космической микробиологии. Мероприятие приурочено к 60-летию создания Государственного научного центра РФ — Института медико-биологических проблем.
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