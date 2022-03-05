Развитие получат гибкие и оперативные

Текущая ситуация вызывает у многих людей высокий уровень тревожности и панику: постоянный поток информации о закрытии магазинов, иностранных производств и сервисов стимулируют сметать прилавки, закупаться впрок, готовиться к чему-то худшему.
Текущая ситуация вызывает у многих людей высокий уровень тревожности и панику: постоянный поток информации о закрытии магазинов, иностранных производств и сервисов стимулируют сметать прилавки, закупаться впрок, готовиться к чему-то худшему.
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