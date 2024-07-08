🌎🇺🇸🇷🇺 О борьбе с санкциями в банковской сфере Наиболее актуальной проблемой сейчас является возможность переводов в Китай.
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🌎🇺🇸🇷🇺 О борьбе с санкциями в банковской сфере Наиболее актуальной проблемой сейчас является возможность переводов в Китай.
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