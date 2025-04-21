Во Львове самолет НАТО перепутали с НЛО

Над Львовской областью самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Saab 340 AEW&С производства Швеции в течение трех часов проводил тестовый полет, сообщил telegram-канал «Военный обозреватель».
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