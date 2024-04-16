Kakao Games разработает блокчейн-игру с использованием айдол-групп SM Entertainment

Kakao Games подписала соглашение о совместной разработке мобильных игр с известной K-pop студией. В этом соглашении SM Entertainment предоставит авторские права на интеллектуальную собственность популярный корейских айдол групп (IP).
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