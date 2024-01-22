Новый змееподобный робот на 3D-принтере печатает собственное тело — видео

Трое исследователей мягкой робототехники из компании Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (Италия) разработали уникальный тип робота, который печатает собственное тело на 3D-принтере, чтобы вырасти, если есть необходимость, сообщает Tech Xplore.
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