НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А о чем Путину говорить со стариком, страдающим деменцией, который сам даже  найти дорогу до туалета в Белом Доме не ...Байден заявил, чт...
  • Misha Glusch
    👍Стало известно, ч...
  • Валентин Щербаков
    Очередные подпевалы этому лживому зажравшемуся хорьку......Выборы-2024: расш...

Из бюджета Петербурга выделили более 40 миллионов рублей для поддержки молодых ученых

Из бюджета Петербурга выделили более 40 миллионов рублей для поддержки молодых ученых

Постановление о предоставлении субсидий подписал Александр Беглов Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выделении субсидий для молодых ученых, сообщает пресс-служба Смольного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх