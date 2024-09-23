Новый президент Шри-Ланки пообещал переписать историю страны

Готовность переписать историю страны выразил победивший на выборах президента Шри-Ланки лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке, 22 сентября об этом он сообщил социальной сети в X (ранее Twitter).
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