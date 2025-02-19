В Самарской области завод атакован украинскими беспилотниками

Украинские военные атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Об этом на своей странице в соцсетях 19 февраля написал губернатор региона Вячеслав Федорищев, передает РИА Новости.
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