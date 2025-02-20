Первый в истории спотовый XRP ETF получил зеленый свет в Бразилии

Первый спотовый ETF на основе текущей цены XRP скоро начнет торги, но не в США. Новый фонд, названный Hashdex Nasdaq XRP Index Fund, запущен в предварительном режиме и получит разрешение для выхода на рынок на бразильской бирже B3 после одобрения его финансовым регулятором Бразилии в среду.