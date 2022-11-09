Журнал Минобороны «Военная мысль»: США создают средства нейтрализации ядерного оружия РФ

В Соединенных Штатах создаются средства нейтрализации российского ядерного оружия. Предполагается, что подобные инструменты будут способны поразить значительную часть потенциала России — до принятия ее руководством решения на ответно-встречный удар.
В Соединенных Штатах создаются средства нейтрализации российского ядерного оружия. Предполагается, что подобные инструменты будут способны поразить значительную часть потенциала России — до принятия ее руководством решения на ответно-встречный удар.
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