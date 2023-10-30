Близ Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУ

Боевую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразил дрон-камикадзе добровольцев в районе Клещеевки на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике, о чем стало известно в понедельник, 30 октября.
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