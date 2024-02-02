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Новости из мира

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Готовь сани летом, а спорткары зимой вместе с Порше Центр Таганка

Готовь сани летом, а спорткары зимой вместе с Порше Центр Таганка

К началу весны в Порше Центр Таганка поступят самые ожидаемые новинки Porsche. Все модели немецкого бренда, премьеры которых запланированы на 2024 год, станут доступны клиентам Порше Центр Таганка сразу после старта мировых продаж.

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