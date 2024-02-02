Готовь сани летом, а спорткары зимой вместе с Порше Центр Таганка

К началу весны в Порше Центр Таганка поступят самые ожидаемые новинки Porsche. Все модели немецкого бренда, премьеры которых запланированы на 2024 год, станут доступны клиентам Порше Центр Таганка сразу после старта мировых продаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)