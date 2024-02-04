Сказка про Золушку с хеппи-эндом: Украина при деньгах от ЕС, но есть нюанс

александр петров

Выйти из данной ситуации победителем Россия сможет. Для этого у России есть все. Огромные запасы природных ресурсов, бескрайние просторы не загаженных плодородных земель. Но главная сила России в её народе. Нужно не гнобить народ поборами и мизерными доходами. Нужно развивать собственную экономику. Строить современные заводы и фабрики с достойной зарплатой. И самое главное, нужно спрашивать с каждого чиновника за провал порученного ему дела. Потому как выделяются огромные средства на развитие экономики. Но вот с результатом вопрос. Смотришь запустили новый проект, выделили огромные средства, а через год-два, проект закрывают, деньги исчезли в неизвестном направлении, а у ответственных лиц и их домочадцев появились очередные "виллы", яхты и прочие ништяки!! Через какое то время, эти же умные лица чиновников назначаются на очередной проект руками водить! Это говорит о том, что ни какой ответственности за порученное дело, ни какого контроля за выполнением проекта. Возьмите тот же "ВАЗ"! Сколько лет этому концерну ась? Сколько бюджетных средств влито в его развитие? А где результат?? Одни картинки и мечты! И возьмите тот же концерн "Джили". Организован в 1997 году. В 2022 году на Европейском автосалоне электромобиль марки "Джили" был признан лучшим в Европе!! Вот Вам результат вложений и отдача!! Наши руководятелы от авто прома заявили о том, что для создания нового штампа для новой марки авто им нужно 5 лярдов и два года!! Потом будет как по накатанной. Ни лярдов, ни авто, ни ответственных!! Россия блин!! И так по многим направлениям. Вопрос риторический. Доколе???