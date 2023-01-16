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Украина намерена попросить Канаду о поставках танков Leopard 2

Украина намерена попросить Канаду о поставках танков Leopard 2

Президент Украины Владимир Зеленский собирается попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, а для этого нужно решить вопрос о реэкспорте машин с ФРГ, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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