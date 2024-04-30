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Бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

Экс-сотрудника Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов (АНБ, входит в состав Пентагона) Джаре Себастьяна Далка приговорили к 262 месяцам тюрьмы за якобы попытку передать секретные сведения "агенту из России", который на самом деле являлся сотрудником ФБР под прикрытием.

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