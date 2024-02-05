Небензя: ударами по Ираку и Сирии власти США хотят поправить имидж

MFA Russia / GHloballookpress.com Россия рассматривает удары Соединенных Штатов по Ираку и Сирии как попытку администрации США улучшить имидж перед президентскими выборами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии