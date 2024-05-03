Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Безработные — это черви на нашем теле»

«Безработные — это черви на нашем теле»

Россияне уже настолько зажрались и обнаглели, что не хотят работать за тарелку супа. Это больно бьёт по экономике, а тут ещё и обострение ситуации с мигрантами, которые безропотно вывозили строительство и другие отрасли, где требуется тяжёлый труд.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
И депутатов на самую грязную и тяжёлую работу, пусть отрабатывают свою неоправданную зарплату. Они то почему не работают за тарелку супа? Или это другое?
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2 час.
Николай Юрченко
Её туда нужно а также с пристрастием проверить контору на налоги и личное имущество на законность приобретения
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1 час.
В К
Этой суке очкастой вбить бы её окуляры в шары!
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1 час.

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