«Безработные — это черви на нашем теле»

Россияне уже настолько зажрались и обнаглели, что не хотят работать за тарелку супа. Это больно бьёт по экономике, а тут ещё и обострение ситуации с мигрантами, которые безропотно вывозили строительство и другие отрасли, где требуется тяжёлый труд.