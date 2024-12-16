«Просто умница»: Чимин из BTS пожертвовал 30 млн на улучшение жилищных условий

Несколько недель назад в Пусане прошла торжественная церемония передачи благотворительного взноса. В рамках проекта «Пусанский вызов Хабитат» (Habitat Challenge) популярные звёзды, а также известные личности жертвуют определённую сумму денег на восстановление или улучшение жилищных условий пенсионеров Пусана.