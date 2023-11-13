В Мордовии ведущий ветеринарный врач республиканской станции по борьбе с болезнями животных обвиняется в получении в получении взяток

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.о. Саранск и УЭБиПК МВД по Республике Мордовия пресечена преступная деятельность ведущего ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.