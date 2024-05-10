"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

Александр

Что-то тишь и гладь, никто даже не выкинет лозунг про коррумпированных, сдавших СССР коммунистах. Алё, "патриоты", вы где??? Здесь коммунисты про воровство в России и про мигрантов говорят, вы что же не выступаете против? Ведь за ужесточение миграции выступил тоже представитель КПРФ Матвеев, хотя его идею поддержали всего 95 депутатов, видимо одни коммунисты, а ЕР всем составом против, да и остальные скоморохи похоже тоже не стали идти против ЕР. Когда же у народа глаза откроются и люди начнут жить не общепринятыми лозунгами, а внутренними убеждениями???