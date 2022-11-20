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Чимаев предложил Бернсу бой в среднем весе, Гилберт согласился

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Гилберту Бернсу, с которым швед весной 2022 года провел поединок и одержал победу.

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