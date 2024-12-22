Вооруженные силы РФ в ходе Специальной военной операции на Украине уничтожили не менее 30 пусковых установок Patriot американского производства.
30 уничтоженных установок Patriot: итоги спецоперации на Украине
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Хватит уже народу "лапшу на уши вешать", с августа месяца укрофашистов с Курской области выбить не можем, это тоже так запланировано? У нас ФАБ-3000 закончились или "Солнцепеки" с "Буратинами"? Почему они спокойно заходят и выходят с этой области, проводят ротацию, подвоз продовольствия боекомплекта, медикоментов. Как вообще это может проходить всё? Кто на эти вопросы нам ответит?
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