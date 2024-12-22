30 уничтоженных установок Patriot: итоги спецоперации на Украине

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хватит уже народу "лапшу на уши вешать", с августа месяца укрофашистов с Курской области выбить не можем, это тоже так запланировано? У нас ФАБ-3000 закончились или "Солнцепеки" с "Буратинами"? Почему они спокойно заходят и выходят с этой области, проводят ротацию, подвоз продовольствия боекомплекта, медикоментов. Как вообще это может проходить всё? Кто на эти вопросы нам ответит?