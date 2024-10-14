Без них не обойтись: 15 вещей, которые должна носить настоящая женщина

В мире моды существует множество стереотипов о том, как должна выглядеть «приличная» девушка. Но настоящая женщина — это не скучная и покладистая особа, а интересная, уверенная в себе личность, способная сочетать стиль и индивидуальность.
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