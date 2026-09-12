Le Dauphiné libéré: в Барделлу на ярмарке бросили чеснок

На сельскохозяйственной ярмарке в коммуне Бокруассан в лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу бросили чеснок.
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