В Орле строительство допвыезда из «Заречки» выходит на финишную прямую

В Орле дополнительный выезд из Зареченского микрорайона готов на 70%. Об этом сообщил мэр Парахин. Ежедневно на объекте задействовано более 20 человек и порядка шести единиц техники подрядчика ООО «Строй-Проект» усилены.
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